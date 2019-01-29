"Сочи" на выезде обыграл "Нефтехимик"

"Нефтехимик" уступил "Сочи" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственный гол в активе Дамира Рахимуллина.

"Сочи" набрал 55 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У "Нефтехимика" 46 очков и 11-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сочи" (Сочи) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Рахимуллин - 7 (Бочаров), 24:32 - 0:1.

Вратари: Ежов (59:48) - Барулин.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 33 (18+7+8) - 29 (7+14+8).

Судьи: Морозов, Сергеев.

29 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".