«Локомотив» переиграл «Сочи», Рафиков набрал два очка
«Локомотив» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли на выезде со счетом 3:1.
Гол и результативную передачу в свой актив записал защитник Рушан Рафиков.
«Локомотив» одержал третью победу подряд и с 37 очками в 30 матчах поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (24 очка) расположился на 11-й строчке Запада.
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«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Березкин — 1 (Марченко, Рафиков), 14:03 — 0:1. Рафиков — 5 (бол., Буше, Коршков), 24:16 — 0:2. Рундблад — 1 (бол., Лайпон, Глотов), 32:30 — 1:2. Полунин — 10 (Осипов), 40:54 — 1:3.
Вратари: Хелльберг — Паскуале.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 17 (6+7+4) — 17 (7+6+4).
Судьи: Бондарь, Гофман.
19 ноября. Сочи. ДС Большой.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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