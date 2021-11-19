Три очка Тянулина принесли «Торпедо» победу над «Адмиралом»

«Торпедо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы выиграли со счетом 4:1.

Дубль, а также результативную передачу в свой актив записал нападающий Артур Тянулин.

В таблице Западной конференции «Торпедо» c 31 очком располагается на девятой строчке, а «Адмирал» (17 очков) занимает последнее, 12-е место на Востоке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Верба — 4 (Саюстов), 7:15 — 0:1. Чехович — 9 (Тянулин, Мартынов), 15:03 — 1:1. Тянулин — 3 (Веряев, Белевич), 26:23 — 2:1. Миле — 5 (Агостино, Леннстрем), 47:29 — 3:1. Тянулин — 4 (п.в., Белевич, Веряев), 58:38 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Серебряков (57:55 — 58:38).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (13+12+9) — 26 (6+8+12).

Судьи: Фатеев, Щенев.

19 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.