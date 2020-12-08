Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

«Хороший матч получился, мы немного робко начали, осторожничали, где не надо было это делать. Тем не менее после первого периода переговорили — нужно было убрать боязнь играть в хоккей. Надо просто выходить и делать, это удалось по ходу матча, дисциплина была на высоком уровне, в нужный момент забивали голы, огромное спасибо ребятам за самоотдачу. Победа была необходима.

Положение в таблице? Ситуация не то, что не очень, она хреновая у нас. На каждый матч выходим побеждать, большинство матчей в которых проигрывали мы действовали неплохо, но находили способ проиграть», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.