Кожевников жестко раскритиковал игру «Авангарда» после поражения от «Локомотива» со счетом 0:7

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал игру «Авангарда» после поражения омичей во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:7).

«Конечно, такое поражение удивило. «Авангард» просто безвольно проиграл матч. Не знаю, что там происходит. Что-то непонятное. Команда с таким составом не должна уступать с таким счетом. И вратари плохо действовали. Еще есть время. Рано поднимать панику. «Авангарду» предстоят как минимум две встречи на выезде. Омичи будут сопротивляться», — приводит Vprognoze слова Кожевникова.

«Авангард» уступает «Локомотиву» в серии со счетом 0-2. Третий матч между командами пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19.30 (мск).