Скабелка: «Немного ребята потеряли уверенность в завершении»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:1).

— Важный для нас матч. Немного ребята потеряли уверенность в завершении, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Спасибо им за сегодняшнюю победу. Команда добавляла в каждом периоде. Первые 20 минут действовали с опаской, второй и третий периоды прошли достаточно ровно, за исключением концовки.