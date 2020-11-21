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Скабелка: «Немного ребята потеряли уверенность в завершении»

20:13
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:1).

— Важный для нас матч. Немного ребята потеряли уверенность в завершении, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Спасибо им за сегодняшнюю победу. Команда добавляла в каждом периоде. Первые 20 минут действовали с опаской, второй и третий периоды прошли достаточно ровно, за исключением концовки.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/21/476137.html

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