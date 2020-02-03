СКА впервые в сезоне победил «Спартак» Знарка

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил СКА (0:1). Единственную шайбу забросил защитник Антон Белов. Гости выиграли пятую встречу подряд и третью — с сухим счетом

Это первая победа питерцев над москвичами в этом сезоне: три предыдущие встречи выиграла команда Олега Знарка (3:2 ОТ, 3:2, 3:1).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Белов — 4 (Марченко, Подколзин), 8:22 — 0:1.

Вратари: Гудачек (58:09) — Самонов.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 21 (2+8+11) — 38 (16+16+6).

Судьи: Беляев, Фатеев.

3 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».