СКА уступил «Ак Барсу» в серии буллитов

СКА, который испытывает большие проблемы с составом, принимал «Ак Барс» (2:3 Б). Команда из Санкт-Петербурга, которая на время потеряла большую часть основы из-за коронавирусной инфекции, уступала казанцам по ходу матча со счетом 0:2, но сумела перевести встречу в овертайм.

Победитель матча определялся в серии буллитов. Точнее оказались гости из Казани.

СКА потерпел второе поражение подряд, выступая полурезервным составом. А вот казанцы, которых пока болезнь обошла стороной, выиграли седьмую встречу подряд.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Викстранд — 1 (Петров, Яруллин), 28:01 — 0:1. Кормье — 2 (бол., Азеведо, Яруллин), 33:00 — 0:2. Морозов — 2 (Николаев), 53:12 — 1:2. Кузьменко — 4 (Тимкин, Ткачев), 59:39 — 2:2.

Победный буллит: Бурмистров.

Вратари: Бердин (58:30 — 59:39) — Билялов.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 36 (16+7+8+5) — 32 (16+8+5+3).

Судьи: Гашилов, Раводин.

25 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».