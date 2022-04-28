СКА продлил контракт с Александром Самоновым на два года

СКА объявил о продлении контракта с вратарем Александром Самоновым.

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до конца июня 2024 года.

Самонов выступает за СКА с 2019 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел за команду 9 матчей и отразил 88,6 процента бросков по своим воротам. В плей-офф вратарь сыграл дважды и проиграл обе встречи, отразив 92,9 процента бросков.

В плей-офф КХЛ-2021/22 СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл ЦСКА (счет в серии — 3-4).