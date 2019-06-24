СКА поздравил Подколзина с днем рождения

Официальный Твиттер СКА поздравил нападающего клуба и молодежной сборной России Василия Подколзина с 18-летием.

– Василию Подколзину – 18! Поздравляем с днем рождения нападающего СКА и молодежной сборной России! С совершеннолетием, Василий!, – написал клуб в сообщении.

Подколзин – бронзовый призер чемпионата мира в составе молодежной сборной, и серебряный – с юниорской командой. В чемпионате ВХЛ в составе клуба "СКА-Нева" он набрал 5 (2+3) очков в 14 встречах. Ранее хоккеиста под 10-м номером на драфте НХЛ выбрал "Ванкувер".