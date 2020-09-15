СКА подпишет контракт с Михаилом Бердиным

СКА и «Сочи» произвели обмен. Сочинцам переходят спортивные права на шведского центрфорварда Оскара Стена, армейцы получают права на голкипера Михаила Бердина, сообщает сайт клуба.

В ближайшее время с вратарем, вернувшимся из Северной Америки, будет подписан контракт до конца сезона-2020/21.

Бердин в МХЛ выступал за череповецкий «Алмаз», с сезона-2016/17 играет в Северной Америке. Вице-чемпион и лучший голкипер Кубка Вызова 2015 года.

Предыдущий сезон провел в системе «Виннипега», в клубе АХЛ «Манитоба» — в 42 матчах отбивал в среднем 91,0 процент бросков при коэффициенте надежности 2,89.