СКА досрочно выиграли дивизион Боброва в КХЛ

СКА одержал победу в гостях над "Барысом" (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей один гол забил нападающий Павел Дацюк и дважды отличился форвард Наиль Якупов.

СКА одержал шестую победу подряд, а у "Барыса" третье поражение в пяти последних встречах.

Питерский клуб в восьмой раз выигрывает дивизион Боброва.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Петерссон – 18 (Старченко, Кормье), 1:18 – 1:0. Якупов – 19 (Рундблад, Коскиранта), 11:35 – 1:1. Дацюк – 11 (бол., Барабанов, Гусев), 16:32 – 1:2. Якупов – 20 (бол., Гусев, Дацюк), 23:08 – 1:3. Дитц – 15 (бол., Фраттин), 31:33 – 2:3.

Вратари: Карлссон (58:00 – 59:06, 59:28) – Хелльберг.

Штраф: 31 – 8.

Броски: 33 (9+15+9) – 20 (12+5+3).

Судьи: Гусев, Оленин.

31 января. Астана. "Барыс-Арена".

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