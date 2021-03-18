«Динамо» одержало выездную победу над СКА в первом матче Кубка Гагарина

Московское «Динамо» 18 марта в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина на выезде обыграло СКА (4:1).

По два очка у москвичей набрали Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски, Даниил Тарасов и Вадим Шипачев.

Динамовцы повели в серии 1-0, вторая встреча состоится в субботу, 20 марта. Начало — в 17.00 (мск).

КХЛ. 1/2 финала конференций

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чайковски — 1 (бол., Яшкин, Кагарлицкий), 11:15 — 0:1. Сергеев — 4 (Круглов, Игумнов), 30:54 — 0:2. Линдберг — 2 (Чайковски, Тарасов), 44:53 — 0:3. Бенгтссон — 1 (бол., Вей, Бурдасов), 55:23 — 1:3. Яшкин — 4 (п.в., Шипачев, Тарасов), 57:42 — 1:4.

Вратари: Самонов (57:11 — 57:42) — Бочаров.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 33 (6+15+12) — 27 (7+9+11).

Судьи: Наумов, Раводин.

18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».