Горохов рассказал, за счет чего «Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче серии
Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Локомотива» Илья Горохов прокомментировал гостевую победу ярославского клуба над ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (2:0).
«В хоккее даже при хорошей игре, как говорят, иногда «не идет шайба в ворота», вчерашний матч подтверждает данное выражение, — приводит слова Горохова «РБ Спорт». — По ходу игры у ЦСКА были прекрасные моменты для реализации, но по какой-то причине они были не реализованы, шайба линию не пересекла. Это не умаляет конечно же заслуг «Локомотива». Оборона «Локо» была выстроена достаточно четко, без явных провалов, с яркими самоотверженными моментами с Марченко и Осиповым. Парни под шайбу бросались лицом, без боязни, в итоге блокировали броски. Именно из таких моментов и состоит качественная оборона в плей-офф для игры на результат».
Второй матч серии до четырех побед пройдет 19 марта в Москве.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gorohov-lokomotiv-sdelaet-interesnuyu-rasstanovku-pod-bol-shinstvo/
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