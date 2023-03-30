СКА — ЦСКА — кто выйдет в финал? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события Кубка Гагарина — в прямом эфире в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— чего опять не хватило «Локомотиву»;

— финал «Запада» СКА — ЦСКА — это плохо для КХЛ?

— кто фаворит в серии «Ак Барса» и «Авангарда»;

— что ждать от «Магнитки» Разина;

— останется ли все-таки Кудашов в «Динамо».