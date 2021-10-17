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«Барыс» в гостях обыграл СКА в серии буллитов

20:01
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«Барыс» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Никита Михайлис, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Савицкий — 1 (Дитц, Шестаков), 5:28 — 0:1. Зыков — 1 (Галимов, Кирсанов), 21:21 — 1:1. Михайлис — 9 (бол., Валк, Старченко), 26:49 — 1:2. Бурдасов — 10 (Кузьменко, Пыленков), 28:33 — 2:2. Галимов — 1 (Воробьев), 34:02 — 3:2. Старченко — 1 (бол., Лилья, Михайлис), 38:16 — 3:3.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Самонов — Ортио.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (10+11+11+4) — 29 (12+13+3+1).

Судьи: Фатеев, Хрибик.

17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Александр Кравченко все материалы автора
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