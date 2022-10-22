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Сегодня, 07:11

Айрленд назвал обидным поражение от СКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обидное поражение. Матч был очень сложный и напряженный. Очень расстраивают поражения в таких матчах. Но нужно отдать должное ребятам: они очень старались, я ими горжусь. Обидно что проиграли, но была проделана хорошая работа.

Почему нам хорошо удаются матчи с командами, заметно превосходящими нас по классу? Думаю, что наша команда просто прогрессирует и становится лучше, набирает оптимальную форму. Но мы до сих пор играем в три звена, это достаточно опасная игра. В каждом матче ребята полностью выкладываются, делают все, что от них зависит. Непросто на очень высоком уровне играть матч за матчем. Мы делаем ротацию, проводим работу по поиску новых игроков. Работа над составом идет», — цитирует пресс-служба лиги Айрленда.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче. «Куньлунь» занимает 10-е место, имея на счету 19 очков в 22 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504218.html
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ХК Куньлунь Ред Стар
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