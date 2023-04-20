«Сибирь» продлила контракты с защитником Александровым и нападающим Яковлевым
«Сибирь» договорилась о продлении контракта с защитником Денисом Александровым.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летний игроком рассчитано до 30 апреля 2025 года. Предыдущий контракт действовал до апреля 2024.
Также «Сибирь» подписала новый двухлетний контракт с 27-летним нападающим Алексеем Яковлевым, который является воспитанником клуба и играет с 2013 года.
Александров провел за «Сибирь» 35 матчей в минувшем сезоне: 30 в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф. Он набрал 2 (0+2) очка.
В активе Яковлева всего 169 матчей в регулярных сезонах КХЛ, 17 (9+8) очков, и 15 игр в розыгрыше Кубка Гагарина (1 голевая передача).
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Ак Барс - ЦСКА
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СКА - ЦСКА
|2 - 4
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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