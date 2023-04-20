«Сибирь» продлила контракты с защитником Александровым и нападающим Яковлевым

«Сибирь» договорилась о продлении контракта с защитником Денисом Александровым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летний игроком рассчитано до 30 апреля 2025 года. Предыдущий контракт действовал до апреля 2024.

Также «Сибирь» подписала новый двухлетний контракт с 27-летним нападающим Алексеем Яковлевым, который является воспитанником клуба и играет с 2013 года.

Александров провел за «Сибирь» 35 матчей в минувшем сезоне: 30 в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф. Он набрал 2 (0+2) очка.

В активе Яковлева всего 169 матчей в регулярных сезонах КХЛ, 17 (9+8) очков, и 15 игр в розыгрыше Кубка Гагарина (1 голевая передача).