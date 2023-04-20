Фетисов назвал подарком игру «Адмирала» в этом сезоне
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступления «Адмирала» в этом розыгрыше КХЛ.
«Я рад, что хоккей вернулся в полном понимании этого слова во Владивосток, в Приморский край. Да, я в свое время принял непосредственное участие в том, чтобы команда там появилась, даже настоял на том, чтобы она там была.
У меня только положительные эмоции, благодарность всем тем, кто принял решение о возрождении «Адмирала», команде и тренеру. Это исторический сезон для команды, учитывая, что в первый год они продержались до первого раунда, а здесь вышли во второй. И это радость не только для болельщиков «Адмирала», но и для специалистов. Все-таки команда при правильном позиционировании, тренировочном процессе и подборе игроков может успешно играть с небольшим бюджетом. Так что да – это подарок, и спасибо им за него!» – приводит слова Фетисова ТАСС.
«Адмирал» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором проиграл «Ак Барсу» (2-4).
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
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