Владислав Картаев покинет «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», нападающий Владислав Картаев покинет «Салават Юлаев».

Его контракт с клубом истекает 30 апреля, уфимцы не будут предлагать новое соглашение.

Картаев перешел в «Салават Юлаев» в 2019 году. В сезоне-2022/23 31-летний россиянин набрал 10 (6+4) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в шести играх и не отметился результативными действиями.