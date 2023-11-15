«Сибирь» продлила контракты с Красоткиным и братьями Климовичами

«Сибирь» продлила новый контракт с вратарем Антоном Красоткиным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с голкипером рассчитано до 30 апреля 2026 года. Также «Сибирь» подписала новые контракты с молодыми нападающими Егором Климовичем и Иваном Климовичем до 30 апреля 2025 года.

26-летний Красоткин перешел в клуб в 2020 году и сыграл за это время 95 матчей, из них 7 сыграл на ноль.

20-летний Иван Климович дебютировал за «Сибирь» в прошлом сезоне. В этом сезоне он сыграл 29 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков. 18-летний Егор Климович в сезоне-2023/24 провел 22 матча, в которых набрал 3 очка (1+2).