«Сибирь» отправила Казакова в Новокузнецк
11:37
Нападающий «Сибири» Максим Казаков отправился в ВХЛ в фарм-клуб «Металлург» из Новокузнецка, информирует пресс-служба новосибирцев.
Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы.
Нападающий Максим Казаков отправляется в Высшую хоккейную лигу в распоряжение нашего фарм-клуба «Металлурга» из Новокузнецка.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 7, 2019
Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы.
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