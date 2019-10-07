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«Сибирь» отправила Казакова в Новокузнецк

11:37

Нападающий «Сибири» Максим Казаков отправился в ВХЛ в фарм-клуб «Металлург» из Новокузнецка, информирует пресс-служба новосибирцев.

Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы.

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