«Сибирь» обменяла Яшкина в московское «Динамо»

«Сибирь» обменяла права на нападающего Дмитрия Яшкина, выступавшего в прошлом сезоне за «Вашингтон», в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Обмен с ХК «Динамо»



Хоккейный клуб «Сибирь» обменял права на нападающего Дмитрия Яшкина («Вашингтон Кэпиталз») в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. pic.twitter.com/RqdY3Jn7wE — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 21, 2019

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Кэпиталз» и набрал 8 (2+6) очков.