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«Сибирь» обменяла Яшкина в московское «Динамо»

14:00
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«Сибирь» обменяла права на нападающего Дмитрия Яшкина, выступавшего в прошлом сезоне за «Вашингтон», в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Кэпиталз» и набрал 8 (2+6) очков.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcsibir/status/1164126349801545730

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