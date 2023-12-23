«Сибирь» обменяет Прохоркина в «Трактор»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Прохоркин в ближайшее время может быть обменян из «Сибири» в «Трактор».

30-летний россиянин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Прохоркин присоединился к новосибирской команде 30 августа 2023 года. В текущем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он набрал 23 (8+15) очка.