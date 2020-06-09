«Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире в Магнитогорске
14:10
Впервые за много лет «Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире Памяти Ромазана в Магнитогорске, сообщает Twitter клуба из Новосибирска.
Команда отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 23 по 27 августа.
?"Сибирь" меняет предсезонный турнир— Hockey Club Sibir (@hcsibir) June 9, 2020
Впервые за много лет «Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире Памяти Ромазана в Магнитогорске.
Наша команда отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа. pic.twitter.com/rp18E9aND4
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