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«Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире в Магнитогорске

14:10
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Впервые за много лет «Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире Памяти Ромазана в Магнитогорске, сообщает Twitter клуба из Новосибирска.

Команда отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 23 по 27 августа.

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