«Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире в Магнитогорске

Впервые за много лет «Сибирь» не примет участие в предсезонном турнире Памяти Ромазана в Магнитогорске, сообщает Twitter клуба из Новосибирска.

Команда отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 23 по 27 августа.