Форвард Никита Чибриков прокомментировал свой обмен из СКА в «Спартак».

— Насколько для тебя этот обмен получился неожиданным? Федор Свечков рассказывал, что ему агент рассказывал об интересе со стороны «Спартака» на протяжении всего межсезонья.

— В моей ситуации в мае тоже был слух от агента. Но тогда никакой конкретики не было. Просто ходили слухи, что мной заинтересовался «Спартак».

— Что сказал Роман Ротенберг в личной беседе?

— Он пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав и они не могут рисковать, пробовать много новых игроков. Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен — большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке».

— То есть точки зрения развития «Спартак» — шаг вперед?

— Да, это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока.