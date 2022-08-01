Чибриков — об обмене из СКА в «Спартак»: «Это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ»
Форвард Никита Чибриков прокомментировал свой обмен из СКА в «Спартак».
— Насколько для тебя этот обмен получился неожиданным? Федор Свечков рассказывал, что ему агент рассказывал об интересе со стороны «Спартака» на протяжении всего межсезонья.
— В моей ситуации в мае тоже был слух от агента. Но тогда никакой конкретики не было. Просто ходили слухи, что мной заинтересовался «Спартак».
— Что сказал Роман Ротенберг в личной беседе?
— Он пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав и они не могут рисковать, пробовать много новых игроков. Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен — большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке».
— То есть точки зрения развития «Спартак» — шаг вперед?
— Да, это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока.
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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