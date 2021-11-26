Шостак расторг контракт с «Северсталью» и намерен продолжить карьеру в Финляндии

Вратарь Константин Шостак расторг контракт с «Северсталью», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 21-летний белорус продолжит карьеру в Финляндии.

Шостак выступал за «Северсталь» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 9 матчей, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3 процента бросков по своим воротам и имея коэффициент надежности 2,07.