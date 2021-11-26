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Шостак расторг контракт с «Северсталью» и намерен продолжить карьеру в Финляндии

10:34
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Вратарь Константин Шостак расторг контракт с «Северсталью», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 21-летний белорус продолжит карьеру в Финляндии.

Шостак выступал за «Северсталь» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 9 матчей, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3 процента бросков по своим воротам и имея коэффициент надежности 2,07.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4524929-shostak-rastorg-kontrakt-s-severstalyu-i-prodolzhit-kareru-v-finlyandii.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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