Шостак расторг контракт с «Северсталью» и намерен продолжить карьеру в Финляндии
10:34
Вратарь Константин Шостак расторг контракт с «Северсталью», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 21-летний белорус продолжит карьеру в Финляндии.
Шостак выступал за «Северсталь» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 9 матчей, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3 процента бросков по своим воротам и имея коэффициент надежности 2,07.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4524929-shostak-rastorg-kontrakt-s-severstalyu-i-prodolzhit-kareru-v-finlyandii.html
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