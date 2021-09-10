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«Трактор» по буллитам обыграл «Северсталь»

21:39
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«Трактор» выиграл у «Северстали» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающий буллит в активе Томаша Гики. «Трактор» набрал 7 очков и занимает второе место на Востоке. У «Северстали» 3 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Стась — 2 (Тертышный, Телегин), 18:41 — 0:1. Лишка — 1 (Морозов, Пресс), 33:40 — 1:1.

Нереализованный буллит: Гераськин (Северсталь), 63:43 (Вратарь).

Победный буллит: Гика.

Вратари: Шостак — Вилл.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (13+5+8+2) — 22 (12+3+5+2).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

10 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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Евгений Петров все материалы автора

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