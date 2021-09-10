Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пропустили несуразные голы, — сказал Воробьев. — Ребята молодцы, не сдавались, бились до конца. Мы вытащили сложную игру в третьем периоде. В концовке забили два гола. Это хорошо для становления команды и проявления характера.

— Сегодня вы выпустили необычное первое звено: Коробкин, Неколенко и Никонцев, заявили Никиту Коростелева только 13-м нападающим. Почему?

— По поводу того, кто выходит первым, — такая практика часто используется. Более жесткое четвертое звено выходит первым и задает тон игре. Никита был сегодня тринадцатым нападающим. Один товарищ у нас не смог сыграть — в команде ходит вирус. Пришлось перед матчем немного все поменять.

— Вирус — сезонный?

— Да. С другим вирусом у нас все нормально.

— Товарищ, который не сыграл сегодня, — это Николай Голдобин?

— Да.

— Василия Кошечкина вы не стали менять в матче с «Салаватом Юлаевым», а сегодня поменяли Юху Олкинуору после трех шайб. Объясните это решение?

— В прошлой игре Василий бился. Мы были медленнее везде, у нас все не ладилось. Не знаю, что было бы, если бы мы еще и поменяли Василия. А сегодня мы пропустили несуразные голы. Надо было поменять вратаря, чтобы придать импульс команде.

— Сегодня вы серьезно изменили сочетания, но по-прежнему не попробовали вместе Карри, Лайпсика и Майе. Вы не видите их в одной тройке?

— Такова ситуация с центральными. А кого вы еще видите в центре?

— Игоря Швырева.

— Игоря Швырева, ну да.

— Судя по вашей реакции, Игорь не скоро появится в составе?

— Почему? Посмотрим. У нас все быстро меняется. Вы предложили — я вас выслушал.

— Денис Зернов хорошо проявил себя на выезде, но не все получается в домашних матчах. Насколько с ним надо еще работать по действиям в обороне?

— Работать надо всегда. Денис не так плох в оборонительных действиях. Некоторые вещи надо подправить — мы работаем над этим.