16:53 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" объявила тренерский штаб на следующий сезон

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"Северсталь" продлила контракты с тренерами Евгением Михалкевичем и Андреем Карпиным, информирует официальный сайцт клуба. Кроме того, в тренерский штаб вошел Александр Гольц.

Ранее стало известно, что главный тренер "Северстали" Андрей Разин продлил контракт с клубом на один сезон. 45-летний специалист возглавил команду по ходу сезона в 2018 году и занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

 

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