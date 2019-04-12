"Северсталь" объявила тренерский штаб на следующий сезон

"Северсталь" продлила контракты с тренерами Евгением Михалкевичем и Андреем Карпиным, информирует официальный сайцт клуба. Кроме того, в тренерский штаб вошел Александр Гольц.

Ранее стало известно, что главный тренер "Северстали" Андрей Разин продлил контракт с клубом на один сезон. 45-летний специалист возглавил команду по ходу сезона в 2018 году и занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Михалкевич и Андрей Карпин продлили свои контракты с ХК "Северсталь" pic.twitter.com/RfXSZ9lVRU – HC Severstal (@severstalclub) 12 апреля 2019 г.