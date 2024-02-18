«Автомобилист» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге 18 февраля и завершилась победой хозяев — 2:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
Результаты / календарь
8.02
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10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|6 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Барыс
|2 : 1
|18.02
|14:30
|
Автомобилист – Сочи
|2 : 1
|18.02
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:00
|
Северсталь – Нефтехимик
|- : -
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