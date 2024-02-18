Ротенберг — об удалениях СКА: «Тотальный контроль, и вдруг Месси удаляют. Видели такое?»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (4:3) прокомментировал игру команды. Он сравнил игру хоккеистов с выступлением Лионеля Месси в «Барселоне».

«Что делать с удалениями? А вы когда-нибудь смотрели матчи «Барселоны» с Месси? Тотальный контроль игры, и вдруг Месси удаляют. Когда-то видели такое? А у нас происходит. Но надо делать так, чтобы не было поводов для удалений. А так, жизнь помогает только честным», — рассказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 64 матчах, «Торпедо» осталось на 6-м месте на «Западе» (74 балла).