«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь», прервав серию поражений

«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Тайлер Вон, Брэндон Ип и Томаш Юрчо.

У хозяев отметились Дмитрий Моисеев и Егор Морозов.

«Куньлунь» идет на 10-й строчке на «Западе», набрав 47 очков. «Северсталь» расположилась на 7-й позиции в Западной конференции, имея в активе 62 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Вонг — 8 (Кейн, Янь Цзюньчэн), 14:24 — 0:1. Йип — 20 (Фрэм, Пу), 21:14 — 0:2. Юрчо — 8 (Ловерде, Фу), 44:29 — 0:3. Моисеев — 10 (Тихонов, Колмыков), 52:38 — 1:3. Морозов — 6 (п.в., Колмыков, Гераськин), 58:07 — 2:3.

Вратари: Шугаев (57:22 — 58:07, 59:25) — Джурасик.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 45 (16+16+13) — 32 (12+11+9).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

7 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».