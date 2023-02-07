«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь», прервав серию поражений
«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе гостей отличились Тайлер Вон, Брэндон Ип и Томаш Юрчо.
У хозяев отметились Дмитрий Моисеев и Егор Морозов.
«Куньлунь» идет на 10-й строчке на «Западе», набрав 47 очков. «Северсталь» расположилась на 7-й позиции в Западной конференции, имея в активе 62 очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Вонг — 8 (Кейн, Янь Цзюньчэн), 14:24 — 0:1. Йип — 20 (Фрэм, Пу), 21:14 — 0:2. Юрчо — 8 (Ловерде, Фу), 44:29 — 0:3. Моисеев — 10 (Тихонов, Колмыков), 52:38 — 1:3. Морозов — 6 (п.в., Колмыков, Гераськин), 58:07 — 2:3.
Вратари: Шугаев (57:22 — 58:07, 59:25) — Джурасик.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 45 (16+16+13) — 32 (12+11+9).
Судьи: Лаврентьев, Раминг.
7 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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Автомобилист – Витязь
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Металлург – СКА
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Сал. Юлаев – ЦСКА
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Северсталь – Куньлунь
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