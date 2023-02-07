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Сегодня, 21:14

«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь», прервав серию поражений

Виктория Кравченко
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«Куньлунь» в гостях обыграл «Северсталь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Тайлер Вон, Брэндон Ип и Томаш Юрчо.

У хозяев отметились Дмитрий Моисеев и Егор Морозов.

«Куньлунь» идет на 10-й строчке на «Западе», набрав 47 очков. «Северсталь» расположилась на 7-й позиции в Западной конференции, имея в активе 62 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Вонг — 8 (Кейн, Янь Цзюньчэн), 14:24 — 0:1. Йип — 20 (Фрэм, Пу), 21:14 — 0:2. Юрчо — 8 (Ловерде, Фу), 44:29 — 0:3. Моисеев — 10 (Тихонов, Колмыков), 52:38 — 1:3. Морозов — 6 (п.в., Колмыков, Гераськин), 58:07 — 2:3.

Вратари: Шугаев (57:22 — 58:07, 59:25) — Джурасик.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 45 (16+16+13) — 32 (12+11+9).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

7 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 59 39 20 82
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 60 25 35 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 2 : 3
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
Динамо Мн – Спартак
 - : -
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