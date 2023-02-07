Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы начали не так, как хотели, выпали из тонуса. Другой размер площадки — это вносит коррективы в тактику. В первых двух периодах у нас были тактические ошибки. В третьем внесли коррективы в звенья, проявили характер, выиграли его 2:0. Мы должны играть по нашей системе, как в третьем периоде. Много травмированных, тяжелый январь, много эмоций потратили, серьезные соперники», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка. «Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками.