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Сергей Светлов: «Хороший счет, заброшено семь шайб»

20:45
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

— Очень приятно одержать победу в сегодняшнем матче, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Была тяжелая хорошая игра, интересная для зрителей. Считаю, что обе команды были активны в атаке. Хороший счет, заброшено семь шайб. Очень важная игра была для «Адмирала» после четырех поражений кряду. Ребята были настроены на победу, они полностью выложились и хорошо сыграли. Доволен результатом.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25812/

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