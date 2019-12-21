Сергей Светлов: «Адмиралу» было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей, — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ. — Нам сегодня было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ. Олкинуора сломал руку. Был на сборах с командой Финляндии, на тренировке ударился о борт. 4 недели теперь с гипсом будет ходить. Надеюсь, затем быстро войдет в строй.