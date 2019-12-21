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Сергей Светлов: «Адмиралу» было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру»

15:43
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей, — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ. — Нам сегодня было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ. Олкинуора сломал руку. Был на сборах с командой Финляндии, на тренировке ударился о борт. 4 недели теперь с гипсом будет ходить. Надеюсь, затем быстро войдет в строй.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/21/463167.html

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