КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Шумаков: «Вымучал гол, наконец-то»

8 сентября 2019, 23:30
Теги:

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков объяснил, почему выбросил клюшку по ходу матча с «Торпедо» (4:2).

— По наблюдениям был момент, когда ты прямо очень сильно переживал из-за того, что не мог забить, клюшку выкинул даже.

— Просто партнеры создают для меня моменты, немного не получалось забить. Но вымучал, наконец-то. Думаю, сейчас должно пойти лучше, уверенности прибавил этот гол, — цитирует Шумакова официальный сайт омичей.

— Что предложило «Торпедо», потому что боролись тоже довольно-таки упорно?

— Сейчас все борются, никто не хочет проигрывать, это нормально.

— Как считаешь, когда случился ключевой момент?

— Наверное, когда Семенов забил. Сравняли, уверенности прибавилось, удаления у них пошли, зажали в зону.

— Трудно было в третьем периоде их сдерживать, когда они бросились отыгрываться?

— Мы знаем, как играть против этого, когда ведешь в счете, ничего особенного.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/36078/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир