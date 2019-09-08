Сергей Шумаков: «Вымучал гол, наконец-то»

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков объяснил, почему выбросил клюшку по ходу матча с «Торпедо» (4:2).

— По наблюдениям был момент, когда ты прямо очень сильно переживал из-за того, что не мог забить, клюшку выкинул даже.

— Просто партнеры создают для меня моменты, немного не получалось забить. Но вымучал, наконец-то. Думаю, сейчас должно пойти лучше, уверенности прибавил этот гол, — цитирует Шумакова официальный сайт омичей.

— Что предложило «Торпедо», потому что боролись тоже довольно-таки упорно?

— Сейчас все борются, никто не хочет проигрывать, это нормально.

— Как считаешь, когда случился ключевой момент?

— Наверное, когда Семенов забил. Сравняли, уверенности прибавилось, удаления у них пошли, зажали в зону.

— Трудно было в третьем периоде их сдерживать, когда они бросились отыгрываться?

— Мы знаем, как играть против этого, когда ведешь в счете, ничего особенного.

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