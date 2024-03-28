Паремузов: «Не удивлен назначением Воробьева в ЦСКА»
Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал назначение Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА. С сезона-2024/2025 он заменит Сергея Федорова.
«Я не удивлен. Хочу поздравить Илью Петровича. Собственно, вариантов у него было два — либо «Ак Барс», либо ЦСКА. Получилось, что ЦСКА, как говорится, быстрее подсуетился. Переговорный процесс, видимо, более активно велся. Тут надо откровенно сказать, что свободных тренеров топ-уровня кроме Ильи Петровича у нас, пожалуй, и не было на рынке. Поэтому понятно было, что после неудачного сезона для «Ак Барса» и ЦСКА Илья Петрович будет востребован.
Есть, конечно, среди топ-тренеров еще Олег Знарок, но пока он как-то исчез из медийного пространства и не совсем понятно, хочет ли он возобновлять тренерскую карьеру. Что касается еще одного топ-тренера — Вячеслава Быкова — то пока от него кроме некоего резонерства в СМИ ничего не слышно. Он что-то комментирует, но пока у него, по-моему, нет желания принимать новые хоккейные вызовы.
Поэтому Илья Петрович был нарасхват, востребован. «Армейцы» оказались более активными. Я хочу Илье Петровичу пожелать всевозможных успехов. Было бы очень интересно нам, хоккейным специалистам, узнать и понять, что будет из себя представлять тренерский штаб Ильи Петровича. Это момент интересный и в каком-то смысле принципиальный, потому что тренерский штаб — это же не просто шайбы из угла подавать. Это набор единомышленников, набор людей, которые осуществляют мозговые штурмы, настраивают команду», — цитирует Metaratings.ru Паремузова.
В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|2 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -