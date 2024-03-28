Кожевников: «Воробьеву предстоит тяжелая работа в ЦСКА»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА. С сезона-2024/2025 он заменит Сергея Федорова.

«Человек отдохнул, теперь со свежими силами на работу. Воробьеву предстоит тяжелая работа в ЦСКА. Есть достойные игроки, хорошая молодежь, работы у него очень много. Естественно, задачей команды будет стоять победа в Кубке Гагарина, они будут стремиться к этому.

Я думаю, что Серега Федоров в клубе останется, отдохнуть-то надо. Три года он пахал с клубом, доказал, что хороший тренер. Федоров был великим игроком и стал классным тренером. Он без работы не останется», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.