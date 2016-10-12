Сергей Орешкин: "Мы выиграли у "Слована" все, но результата нет"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Слована" (3:5) рассказал, когда в строй вернутся Кашпар и Галимов. Тренер добавил, что во втором периоде увидел ту команду, с которой можно строить будущее.

– Поздравляю "Слован" с победой, но если посмотреть статистику – мы выиграли вбрасывания, подборы, у нас преимущество по броскам, в общем, все, но нет результата. Грубейшие ошибки и масса нереализованных моментов, вот такой результат. Но так бывает.

– Можно сказать, что "Динамо" не хватило лидеров на площадке?

– Нет. Я в целом доволен ребятами. Многие не были готовы к этой игре. Во втором периоде мы все поменяли, поговорили, и я уже увидел другую команду, с которой можно строить будущее.

– Возможно ли появление Кашпара и Галимова в выездной серии?

– Да. 18-го числа у нас гостевой матч с "Барысом", и они оба в нем сыграют. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)