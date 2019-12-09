Сергеев вызван в сборную России на «Кубок Первого канала»
09:32
Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев получил вызов сборную России на «Кубок Первого канала», сообщает официальный Twitter уфимского клуба.
Сергеев — в составе сборной России на Кубок Первого канала— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 9, 2019
?
Штаб @russiahockey дополнительно вызвал в состав команды на второй этап Евротура защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева.
?
Ранее в состав сборной вошел и форвард #HCSalavat Никита Сошников ? pic.twitter.com/2Yqqg7OsUs
Ранее в состав сборной вошел и форвард «Салавата» Никита Сошников. «Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря. Соперниками россиян будут команды Чехии, Швеции и Финляндии.
Дополнительная информация
https://twitter.com/hcsalavat/status/1203918860434518016?s=20
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...