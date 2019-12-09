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Сергеев вызван в сборную России на «Кубок Первого канала»

09:32
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Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев получил вызов сборную России на «Кубок Первого канала», сообщает официальный Twitter уфимского клуба.

Ранее в состав сборной вошел и форвард «Салавата» Никита Сошников. «Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря. Соперниками россиян будут команды Чехии, Швеции и Финляндии.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcsalavat/status/1203918860434518016?s=20

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