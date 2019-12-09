Сергеев вызван в сборную России на «Кубок Первого канала»

Сергеев — в составе сборной России на Кубок Первого канала

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Штаб @russiahockey дополнительно вызвал в состав команды на второй этап Евротура защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева.

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Ранее в состав сборной вошел и форвард #HCSalavat Никита Сошников ? pic.twitter.com/2Yqqg7OsUs