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Сергеев продлил контракт с ЦСКА

15:36
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Защитник ЦСКА Артем Сергеев продлил соглашение с клубом на два сезона, сообщает пресс-служба армейцев.

27-летний россиянин перешел в ЦСКА в это межсезонье в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», за который выступал в двух предыдущих сезонах. В нынешнем розыгрыше чемпионата КХЛ защитник провел 26 игр и набрал три очка (2+1).

С 2015 по 2018 год Артем уже выступал за ЦСКА и стал в составе армейцев двукратным обладателем Кубка Континента, а также двухкратным серебряным призером чемпионата России. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 287 матчей и 44 очка (11+33).

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/artem_sergeev_prodlil_kontrakt_s_tsska/

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