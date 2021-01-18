Сергеев продлил контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Артем Сергеев продлил соглашение с клубом на два сезона, сообщает пресс-служба армейцев.

27-летний россиянин перешел в ЦСКА в это межсезонье в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», за который выступал в двух предыдущих сезонах. В нынешнем розыгрыше чемпионата КХЛ защитник провел 26 игр и набрал три очка (2+1).

С 2015 по 2018 год Артем уже выступал за ЦСКА и стал в составе армейцев двукратным обладателем Кубка Континента, а также двухкратным серебряным призером чемпионата России. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 287 матчей и 44 очка (11+33).