Секс-символ из Уфы проведет ню-фотосессию в честь выхода "Салавата" в полуфинал Кубка Гагарина

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, ныне работающая на телеканале БСТ во время трансляций домашних матчей "Салавата Юлаева", обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.

Сегодня уфимцы в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл Автомобилист (4:1)и выиграл серию. Как сообщает "Бизнес Online", Тригубчак сдержит слово и проведет ню-фотосессию.

Как отмечается, подобный опыт – не первый для уфимского секс-символа. Ранее она принимала участие в съемке для журнала Maxim, попав в топ-10 участниц конкурса Miss Maxim-2017. Правда, тогда максимально откровенных фотографий Тригубчак её подписчики не увидели.