«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Куньлунь»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Куньлунь» со счетом 3:2.

В составе уфимцев отличились Вячеслав Солодухин, Теему Хартикайнен и Филип Ларсен, забивший победный гол. Китайский клуб ответил шайбами Кейси Уэллмана и Хантера Шинкарека.

После этого матча «Салават» с 31 очком занимает второе место Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 очками — на последней строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Солодухин — 2 (Жарков, Бирюков), 3:15 — 1:0. Уэллман — 1 (бол., Шинкарук, Спроул), 13:42 — 1:1. Хартикайнен — 13 (бол., Ларсен), 21:01 — 2:1. Шинкарук — 4 (бол., Спроул), 29:07 — 2:2. Ларсен — 4 (Хартикайнен), 64:10 — 3:2.

Вратари: Метсола — Грубец.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 49 (23+15+7+4) — 28 (10+7+8+3).

Судьи: Гофман, Сергеев.

1 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».