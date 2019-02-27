"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Металлургом"

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Металлург" (4:1) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал равным - 1-1. В первой игре "Металлург" победил (2:1 2ОТ).

В составе "Салавата" отличились Линус Умарк, Максим Майоров, Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен. У хозяев шайбу забросил Михал Булирж. Третья игра пройдет в Уфе 1 марта.

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Второй матч

"Металлург" (Магнитогорск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Умарк - 1 (Хартикайнен, Сергеев), 3:25 - 0:1. Майоров - 1 (Кугрышев, Хохряков), 8:49 - 0:2. Хартикайнен - 2 (Ткачев), 33:37 - 0:3. Кемппайнен - 1 (бол., Кугрышев, Хартикайнен), 37:19 - 0:4. Булирж - 1 (бол.), 52:55 - 1:4.

Вратари: Кошечкин (Загидулин, 33:37) - Метсола.

Штраф: 33 - 8.

Броски: 25 (7+8+10) - 35 (11+16+8).

Судьи: Гофман, Раводин.

27 февраля. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

Счет в серии: 1-1 (2:1 2ОТ).

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