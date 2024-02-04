СКА обыграл «Салават Юлаев» и продлил победную серию до пяти матчей
СКА на выезде победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
До третьего периода петербуржцы вели в счете 4:0. Заброшенными шайбами у СКА отметились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. В третьей 20-минутке команда из Уфы отыграла три гола — у «Салавата» отличились Александр Шаров, оформивший дубль, и Динар Хафизуллин.
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьем месте на «Востоке» (79 очков за 59 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
Голы: Зыков — 13 (бол., Глотов, Хайруллин), 5:16 — 0:1. Глотов — 19 (бол., Грицюк, Хайруллин), 16:33 — 0:2. Толчинский — 14 (Никишин, Бардаков), 31:24 — 0:3. Воробьев — 16 (Нугманов, Толчинский), 33:41 — 0:4. Шаров — 16 (бол., Ливо, Хмелевский), 40:41 — 1:4. Шаров — 17 (бол., Мелош, Шмелев), 45:28 — 2:4. Хафизуллин — 4 (Шмелев, Шаров), 51:47 — 3:4.
Вратари: Самонов (Ежов, 33:41, 59:08) — Серебряков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (6+15+15) — 22 (10+7+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
4 февраля. Уфа. Уфа-Арена.
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