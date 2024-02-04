«Куньлунь» благодаря дублю Локхарта обыграл «Витязь»
«Куньлунь» на выезде одержал победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У команды из Пекина дубль оформил Лукас Локхарт и еще по голу забили Тайлер Граовац и Вон Тайлер. На счету Девина Броссо две результативные передачи. За клуб из Подмосковья шайбы забросили Скотт Уилсон и Игорь Угольников.
«Куньлунь» набрал 48 очков за 61 игру и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Витязя» 43 очка в 59 матчах и последняя позиция. Команда Дмитрия Рябыкина потерпела третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Уилсон — 16 (Барак), 10:20 — 1:0. Локхарт — 15 (Броссо, Челиос), 13:07 — 1:1. Локхарт — 16 (Вонг, Броссо), 22:35 — 1:2. Угольников — 4 (Козлов, Галузин), 23:39 — 2:2. Граовац — 9 (бол., Дж. Смит, Меркли), 28:59 — 2:3. Вонг — 6 (п.в.), 59:57 — 2:4.
Вратари: Чечелев (58:16) — Джурасик.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 42 (16+17+9) — 26 (5+14+7).
Судьи: Васильев, Кулаков.
4 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 2539 зрителей.
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