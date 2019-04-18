"Салават Юлаев" продлил контракт с Захаром Арзамасцевым

"Салават Юлаев" продлил соглашение на один сезон с защитником Захаром Арзамасцевым, информирует официальный Твиттер команды.

26-летний хоккеист проведет пятый сезоне в "Салавате". В составе уфимцев Арзамасцев дважды становился бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ.

В текущем сезоне нападающий провел 40 матчей за "Салават Юлаев" и набрал 15 (9+6) очков.

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