"Салават Юлаев" продлил контракт с Захаром Арзамасцевым

"Салават Юлаев" продлил соглашение на один сезон с защитником Захаром Арзамасцевым, информирует официальный Твиттер команды.
26-летний хоккеист проведет пятый сезоне в "Салавате". В составе уфимцев Арзамасцев дважды становился бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ.
В текущем сезоне нападающий провел 40 матчей за "Салават Юлаев" и набрал 15 (9+6) очков.
⚡"Салават Юлаев" продлил соглашение с Захаром Арзамасцевым ⚡– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 18 апреля 2019 г.
Новое соглашение с защитником рассчитано на 1 сезон, который станет для него пятым в составе нашей команды. В составе #HCSalavat Арзамасцев дважды становился бронзовым призёром чемпионата @khl (2015/16 и 2018/19). pic.twitter.com/6ZSqBGMpdR
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