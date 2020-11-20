«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Спартак»
19:30
«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Спартак» — 2:1. Победным стал бросок Маркуса Гранлунда.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Никонцев — 4, 21:29 — 0:1. Маннинен — 8 (Хартикайнен, Гранлунд), 34:21 — 1:1.
Победный буллит: Гранлунд.
Вратари: Метсола — Гудачек.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 24 (6+11+6+1) — 27 (9+10+6+2).
Судьи: Морозов, Овчинников.
20 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».
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