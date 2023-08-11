«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с нападающим Санниковым

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Степаном Санниковым по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

«СЭ» ранее сообщал, что 32-летний хоккеист покинет уфимскую команду.

Форвард выступал за «Салават Юлаев» с 2021 года. За это время Санников провел 99 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков.